بعد غياب طويل.. شريهان تعود في عيد الأضحي بمسرحية "كوكو شانيل"

بعد غياب دام 20 عاما عن بلوتوهات السينما والمسرح تعود الفنانة شريهان إلى الأضواء مرة أخرى عبر مسرحية "كوكو شانيل".

وتعد هذه الدراما أول عمل فني لشريهان بعد انقطاعها وتقدم شيريهان خلال المسرحية شخصية "كوكو شانيل"، صاحبة الاسم الشهير في عالم الأزياء والتي رغم شهرتها الكبيرة كانت بدايتها متواضعة، فهي ولدت في منزل فقير وبعد وفاة والدتها تم إرسالها إلى دار للأيتام.

ولسنوات طويلة استمعنا وقرأنا اخبارا كثيرة عن عودة الفنانة المصرية شريهان للفن، حتى أن البعض أصبح على يقين أنها مجرد أخبار ليس لها أساس من الصحة، وأن شريهان لا تنوي العودة، رغم تنظيم مؤتمر صحافي كبير منذ عدة سنوات أعلنت فيه عودتها إلا أنه ظل مؤتمرا لم تتبعه أي خطوات عملية.

ويبدو أن شريهان بالفعل كانت مترددة في العودة وتؤجل هذه الخطوة قدر المستطاع خوفا من رد فعل الجمهور، إلى أن قدمت إعلانا لإحدى شركات الاتصالات في رمضان الماضي الذي كان استقباله مفاجئا لشريهان نفسها، كما أكدت هي على صفحتها الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فقد تصدرت كل مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بعد عرض الإعلان بدقائق.

وعبر جمهور شريهان عن الفرحه لعودتها والتعطش لفنها، خاصة أنها استعرضت في الإعلان مراحل حياتها واضطرارها للبعد عن الفن سنوات طويلة، وطالبها الجمهور بالعودة من خلال عمل فني قوي.

ورد فعل الجمهور شجع شريهان على تفعيل المشروع الفني، الذي كانت قد اتفقت على تقديمه منذ سنوات مع شركة "العدل غروب"، وبالفعل قامت بتصوير مسرحية "كوكو شانيل".

وستعرض المسرحية على منصة شاهد في عيد الأضحي المقبل يوم 20 الشهر الجاري، بعد غياب دام لأكثر من 30 عاما، عقب عرض آخر أعمالها على خشبة المسرح، وهي مسرحية "شارع محمد علي" مع فريد شوقي وهشام سليم.

ومسرحية "كوكو شانيل" من تأليف مدحت العدل وإخراج هادي الباجوري، وتجسد شريهان في هذه المسرحية شخصية "كوكو شانيل"، صاحبة إحدى العلامات التجارية الأكثر تميزا في عالم الموضة والأزياء اليوم، وحياتها ثرية ومغرية لتقديم عمل درامي استعراضي، وهو ما جذب شريهان لتقديم المسرحية والعودة من خلالها.

المصدر: وسائل إعلام