الفنانة التونسية لطيفة توجه رسالة إلى العاهل السعودي وولي عهده

وجهت الفنانة التونسية لطيفة، رسالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان من خلال تغريدة نشرتها على صفحتها الرسمية في "تويتر".

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وكتبت لطيفة في التغريدة: "تعجز الكلمات عن شكر سيدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله وسمو سيدي ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لموقفهم المشرف غير المستغرب ومساندتهم المشكورة لبلدي الحبيب تونس في هذه الظروف الصعبة بسبب كورونا".

وأضافت: أدام الله عز المملكة العربية السعودية وحفظ قيادتها وشعبها".

تعجز الكلمات عن شكر سيدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله وسمو سيدى ولى عهده الامين الامير محمد بن سلمان لموقفهم المشرف غير المستغرب ومساندتهم المشكوره لبلدى الحبيب #تونس فى هذه الظروف الصعبة بسبب كورونا.ادام الله عز #المملكة_العربية_السعودية وحفظ قيادتها وشعبها 🙏🙏 — Latifa Al-Tunisia (@latisol) July 10, 2021

وكانت الفنانة التونسية أطلقت في وقت سابق على "تويتر" هاشتاغ "تونس تستغيث" وقالت: "يا رب استودعتك بلادي وأهلي وناسىي يا رب لطفك بتونس أنت القادر على كل شيء يا رب العالمين. قلبي واجعني على بلادي يا رب كل البلدان تساعد تونس وأملي كبير في بلداننا العربية الوضع صعب وكارثي والله شعبنا ما يستاهل إلي إحنا فيه".

قلبى واجعنى على بلادى يارب كل البلدان تساعد تونس واملى كبير فى بلداننا العربيه الوضع صعب وكارثى والله شعبنا مايستاهل الى احنا فيه . 🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳#تونس_تستغيث#المملكة_العربية_السعودية#جمهورية_مصر_العربيه#الإمارات_العربية_المتحدة — Latifa Al-Tunisia (@latisol) July 10, 2021

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، شكر أمس في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، المملكة على دعمها لتونس في مكافحة فيروس كورونا.

وذكرت الرئاسة التونسية، في بيان، أن سعيد وبن سلمان أجريا مساء الجمعة مكالمة هاتفية وأعرب بن سلمان حسب البيان، عن استعداد السعودية "لتمكين تونس من كل ما تحتاجه من تلاقيح وتجهيزات طبية وغيرها من المعدات الضرورية لمواجهة جائحة كوفيد-19 في أسرع الأوقات".

وتواجه تونس تدهورا حادا للأوضاع الوبائية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث بلغت الإصابات الوفيات الجديدة بالمرض في الأيام الأخيرة مستويات قياسية.

المصدر: RT