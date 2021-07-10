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الفنانة التونسية لطيفة توجه رسالة إلى العاهل السعودي وولي عهده

مجتمع

الفنانة التونسية لطيفة توجه رسالة إلى العاهل السعودي وولي عهده
الفنانة لطيفة
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وجهت الفنانة التونسية لطيفة، رسالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان من خلال تغريدة نشرتها على صفحتها الرسمية في "تويتر".

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وكتبت لطيفة في التغريدة: "تعجز الكلمات عن شكر سيدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله وسمو سيدي ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لموقفهم المشرف غير المستغرب ومساندتهم المشكورة لبلدي الحبيب تونس في هذه الظروف الصعبة بسبب كورونا".

وأضافت: أدام الله عز المملكة العربية السعودية وحفظ قيادتها وشعبها".

وكانت الفنانة التونسية أطلقت في وقت سابق على "تويتر"  هاشتاغ "تونس تستغيث" وقالت: "يا رب استودعتك بلادي وأهلي وناسىي يا رب لطفك بتونس أنت القادر على كل شيء يا رب العالمين. قلبي واجعني على بلادي يا رب كل البلدان تساعد تونس وأملي كبير في بلداننا العربية الوضع صعب وكارثي والله شعبنا ما يستاهل إلي إحنا فيه".

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، شكر أمس في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، المملكة على دعمها لتونس في مكافحة فيروس كورونا.

وذكرت الرئاسة التونسية، في بيان، أن سعيد وبن سلمان أجريا مساء الجمعة مكالمة هاتفية وأعرب بن سلمان حسب البيان، عن استعداد السعودية "لتمكين تونس من كل ما تحتاجه من تلاقيح وتجهيزات طبية وغيرها من المعدات الضرورية لمواجهة جائحة كوفيد-19 في أسرع الأوقات".

وتواجه تونس تدهورا حادا للأوضاع الوبائية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث بلغت الإصابات الوفيات الجديدة بالمرض في الأيام الأخيرة مستويات قياسية.

المصدر: RT

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