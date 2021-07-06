فيديو وصور لهدم مقبرة رجاء الجداوي تثير غضبا في مصر والحكومة ترد

نشر موقع جريدة "الجمهورية" الحكومية في مصر صورا لتعرض مقبرة الفنانة رجاء الجداوي إلى هدم جزء منها بسبب بناء كوبري متحف الحضارة المصري الجديد.

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ونفى مصدر بمحافظة القاهرة في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم" ما تداول على بعض المواقع الإخبارية حول هدم جزء من مقبرة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، مؤكدا أن المعلومات التي يتم تداولها غير صحيحة على الإطلاق.

وأضاف المصدر، أن المحافظة لم تهدم أي جزء من قبر الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، من أجل إنشاء كوبري، مشيرا إلى أنه كان يتم في الماضي أعمال توسعة لشارع بالقرب من المقابر ولكن لم يتم هدم أي جزء من المقبرة.

وكانت أمس الاثنين، الذكرى الأولى لوفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا في الخامس من يوليو عام 2020، بعد معاناتها مع فيروس كورونا.

المصدر: أخبار اليوم + الجمهورية