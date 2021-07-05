مصر.. الأمن يستعد لإعدام سيدة و6 رجال

قضت محكمة جنايات الزقازيق في مصر، بإحالة أوراق تشكيل عصابي مكون من سيدة وستة رجال للمفتي تمهيدا لإعدامهم، لقيامهم بقتل تاجر.

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وحددت المحكمة جلسة 7 سبتمبر القادم للنطق بالحكم، حيث تعود أحداث القضية لسنة 2019، ليوم 7 نوفمبر، حيث ورد بلاغا من صيدلي بوصول، والده 55 عاما تاجر إطارات سيارات مقيم قرية تل راك دائرة مركز أولاد صقر، للمستشفى العام جثة هامدة، إثر إصابته بأعيرة نارية من قبل مجهولون بطريق "تل راك سمعان" دائرة مركز كفر صقر.

وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي بالشرقية، مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، إلي قيام تشكيل عصابى تتزعمه سيدة ويضم 6 من العناصر الإجرامية، بارتكاب الواقعة، وقيامهم بقتل المجني عليه وسرقة سيارته، وتم ضبطهم وإحالتهم للنيابة العامة التي قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت قرارها المتقدم.

المصدر: اليوم السابع