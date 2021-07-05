صور منتشرة من فيلم مصري قصير تثير الجدل في البلاد

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر أزمة وضجة كبيرة، بعد انتشار صور لكواليس فيلم مصحوب بتعليق: "كل الشكر والتقدير لفريق عمل فيلم معركة الأسود".

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وشهدت الصور انتقادات لاذعة حيث قامت مجموعة من الأشخاص من ضمنهم سيدة مرتدية عباءة حمراء وسيدة أخرى ظهرت بملابس المنزل، هم أبطال عمل الفيلم الجديد، وهو من تأليف عمرو السمان، الذي وصف نفسه بـ"عاشق" للسينما النظيفة ويرغب في تقديم الأفلام لها قائلا: "أنا شغال سواق في شركة مقاولات، لكن أنا من عشاق السينما النضيفة وعاوز أعمل فيلم ويبقى لينا جمهور بعيد عن الأفلام الهابطة".

وتدور قصة "معركة الأسود" حول المعركة الدائرة بين الشر والخير، فقصة الفيلم تدور حول المعلم الذي يعمل أولاده الذكور في المخدرات بينما تتجه بناته للعمل في التطبيقات مثل "تيك توك، ولايكي" بطريقة سيئة.

وأوضح مؤلف الفيلم عمرو السمان خلال حديثه لموقع "هن" أنه يرغب في زيادة التوعية خاصة بين الأسر حتى لا يتركوا بناتهم بمفردهن في الغرفة دون رقابة "البنت اللي قاعدة في الأوضة لوحدها لازم يكون في رقابة من الأسرة عليها، عشان نتأكد إنها مش فاتحة لايف زي ما كانت حنين حسام بتعمل، وكمان احنا ناقشنا قضية المخدرات".

انتقادات كثيرة طالت الصور المتداولة عن كواليس العمل، بينما ذهب البعض في تعليقاته بأن الفيلم مادة جديدة للإيحاءات غير اللائقة وهو ما رد عليه السمان: "اللي بينتقد يشوف الأول، مفيش أي ألفاظ خارجة ولا إيحاءات، والفيلم فيه أغنية وراقصة لابسة عادي، احنا بنعمل توعية للمجتمع".

المصدر: موقع "هن"