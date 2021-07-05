فنانة مصرية مشهورة تتراجع عن قرار اعتزالها التمثيل (فيديو)

كشفت الفنانة المصرية، ميمي جمال، عن تلقيها عرضا للعودة للتمثيل، لافتة إلى أنها "وافقت على مبدأ العودة مرة أخرى إلى التمثيل، بعد الاعتزال لسنوات طويلة.

إقرأ المزيد

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، قالت ميمي جمال: "بقالي فترة بعد ما ظروفي اتحسنت شوية، وبناتي كل واحدة بقت في بيتها، وأنا لقيت إني ممكن اشتغل بدل ما قاعدة فاضية"، مشيرة إلى أن "العرض الذى تلقته للعودة للفن مرة أخرى، عبارة عن مسلسل، ولكنها اعترضت على الدور".

وأضافت: "ماكنش عندي مانع، ولكن الدور بالنسبة لي مش هو اللي أرجع بيه بعد سنوات، أنا بالنسبة لي مستنية فرصة أحسن من دي شوية".

وأكملت الفنانة المصرية قائلة: "أنا بحب التمثيل جدا، وتحسي إن السمكة اللي خرجت من المياه عايزة ترجع تاني ليها، عايزة دور يبقى مؤثر أكتر، وأبقى موجودة في صلب الموضوع، وعايزة أبقى في مكاني".

عن حياتها:

"ميمي جمال من مواليد أربعينيات القرن الماضي، لأب مصري، وأم يونانية، واسمها الحقيقي أمينة مصطفى جمال.

وتعتبر من أقدم الفنانات العربيات المستمرات حتى الآن، وبدأت مسيرتها الفنية في عمر مبكرة، حيث أدت أول أدوراها التمثيلية كطفلة للفنان الراحل، عماد حمدي، في فيلم "أقوى من الحب" سنة 1953، وأتى دورها الثاني كان في مرحلة المراهقة، بعد ست سنوات، في فيلم "بين الأطلال".

وشاركت ميمي جمال في عدة أدوار ثانوية في السينما، قبل أن تكون انطلاقتها الحقيقية كفنانة محترفة، من المسرح، "فرقة المسرح الحر"، ثم بدأت مسيرتها كممثلة كوميدية، من فرق مسرح التلفزيون، إلى جانب عددٍ من أبرز نجوم الكوميديا المصرية، وقدمت إلى جانبهم مسرحيات عديدة، نالت حظا من النجاح والشهرة في ذلك الزمن.

وفي رصيد ميمي جمال ما يقارب 500 عمل تنوعت بين المسرح والسينما والتلفزيون والدراما الإذاعية.

وأعادها الفنان أحمد حلمي للعمل بعد وفاة زوجها، لتشارك معه في فيلم "لف ودوران" سنة 2016، وقدمت آخر أدوراها بفيلم "ضغط عالي" في 2019".

المصدر: dmc" + RT"