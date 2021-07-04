مصر تحتفي بمئوية مسرح "سيد درويش" – فيديو وصور

أطلقت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد طاهر الشريف، الأحد، فعاليات الاحتفال بمئوية مسرح "سيد درويش" بالإسكندرية.

وقالت عبد الدايم، إن "مسيرة مسرح سيد درويش في الإسكندرية انطلقت منذ 100 عام، وعلى مدى تاريخه كقيمة فنية وثقافية ضخمة باعتباره إحدى أعرق المنارات الإبداعية في مصر، ومن أهم عناصر ومفردات قوتها الناعمة".

وأضافت: "طيلة قرن من الزمان وقف المبنى العريق شامخا يرصد تاريخ الحركة الفنية والأدبية في مدينة الثغر، كما تألق على خشبته العباقرة في مجالات الإبداع كافة، وشهدت جدرانه فيضا متميزا من مختلف ألوان الفنون والثقافة، والتي أسهمت في تشكيل وعي أبناء الإسكندرية، ولا أبالغ إن قلت في مصر بأكملها".

وتابعت: "مسرح سيد درويش واحدا من أجمل المباني وأحد كنوز الإسكندرية المعمارية حيث ساهم بشكل كبير في إثراء الحركة الفنية في مدينة الثغر ووقف على المسرح زعماء وملوك ورؤساء وكبار الفنانين في مصر والعالم"، مشيرة أنه "يلعب حديثا دورا مهما في إعداد أجيال من المبدعين المتميزين، ويتيح الفرصة للواعدين ليعبّروا عن أنفسهم".

وشددت وزيرة الثقافة، على أن "مسرح سيد درويش سيبقى معلما بارزا في شمال مصر، ومصدرا للفخر، وبوابة للسمو بالوجدان، ورافدا تنويريا براقا يثري الحياة الثقافية".

القاهرة ناصر حاتم

المصدر: RT