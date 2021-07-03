مصر.. عمرو أديب ومحمد رمضان ينتظران الحكم

تصدر محكمة جنح الشيخ زايد في مصر يوم السبت، الحكم على الإعلامي عمرو أديب، في اتهامه بسب وقذف الفنان محمد رمضان.

وطالب رمضان في دعواه بتعويض قدره مائة ألف وواحد جنيه، تعويضا عن الأضرار التي لحقت به جراء هجوم أديب عليه في حلقة من برنامجه "الحكاية" منتقدًا إياه عقب نشره لفيديو "الفلوس" الذي نشره الفنان عقب خسارته قضية الطيار أشرف أبو اليسر.

وجاء في الدعوى، أن المعلن إليه الأول الإعلامي عمرو أديب، استغل وظيفته كإعلامي وخالف ميثاق العمل فأراد أن يحقق لنفسه سبقا صحفيا إعلاميا وشهرة زائفة، فقام بتوجيه عبارات وألفاظ وسب وقذف وتشهير وتهديد للطالب وبث ذلك من خلال منصته الإعلامية.

وبحسب الدعوى، فإنه قصد منها النيل من سمعة وشرف وإهانة عائلة محمد رمضان وأخذ يتناول موضوعا عاما بصفة شخصية، وأباح لنفسه تجريح الطالب وسبه وسب عائلته.

المصدر: وسائل إعلام مصرية