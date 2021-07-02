مصر.. رانيا يوسف تثير الجدل من جديد بملابسها (صور)

أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف الجدل مجددا بنشرها مجموعة من الصور عبر موقعها على "إنستغرام".

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وتعرضت رانيا يوسف للهجوم من قبل المتابعين بسبب ملابسها الملفتة، والتي قد تعرضها للتحرش، بالإضافة إلى أنها دائمة الشكوى من ظاهرة التحرش.

يشار إلى أن الفنانة رانيا يوسف تواصل تصوير مسلسل المماليك الذي تشارك فيه بيومي فؤاد، محمد لطفي، محمد سليمان، نانسي صلاح، رامي غيط، فيدرا، دولي شاهين، عمر حسن يوسف، وعددا آخر من الفنانين، ومن تأليف هشام هلال وإخراج حازم فودة.

المصدر: الوطن