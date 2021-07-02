مصر.. هجوم على داعية مشهور بسبب "صباح الخير"

تعرض الداعية المصري هيثم الحويني لهجوم كبير على "فيسبوك" بسبب نشره صورة مكتوبا عليها "صباح الخير".

ونشر هيثم الحويني في الصباح صورة وجه من خلالها تحية الصباح لمتابعيه، عبر صفحته على "فيسبوك"، قائلا: "صباح الخير" مع صورة مكتوب فيها "سبحان الله"، ليلقى بعدها هجوما كبيرا، نظرا لأن "الكثيرين من المشايخ حرموا كلمة صباح الخير".

كما تعرض نجل الحويني للهجوم من قبل متابعين له على السوشيال ميديا، حيث كتب أحدهم: "يقال أن صباح الخير قيلت من الكفار يوم وفاة رسولنا الكريم صل الله عليه وسلم"، فيما أكد على كلامه حساب آخر مضيفا: "يا شيخ سمعنا من مشايخ كذلك أنّ صباح الخير ومساء الخير اخترعها اليهود في يوم وفاة سيدنا رسول الله لذلك قالوا نقول الله يصبحكن بالخير".

واستمر الهجوم على الحويني من قبل عدد كبير من متابعيه: "دعك من صباح الخير تحية الكفار، تحية المسلمين السلام".

ورد نجل الحويني على متابع آخر: "لا يصح أنّ نحمل الناس على ما نحب وما نكره، فما هو مستنكر عندك قد يكون مستحسنا عن كل غيرك"، كما أكد هيثم الحويني في رده على كل من حرم قول "صباح الخير" من متابعيه بأن هذا الكلام غير صحيح.

المصدر: RT