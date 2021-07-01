مصر.. مصرع طفل بحريق في ورشة لصيانة السيارات

لقي طفل حتفه حرقا في ورشة لصيانة السيارات في محافظة الدقهلية المصرية نتيجة عبث صديقيه بولاعة أشعلا بها النار، التي التهبت بمحروقات مسكوبة على أرضية الورشة.

وحسب تحقيقات الشرطة، فإن الحادث الذي أدى إلى مصرع سيف سامح إبراهيم (14 عاما)، كان سببه اللهو والمزاح غير المدركة نتائجه، إذ أن صديقي الضحية (أحدهما بعمر 10 سنوات، والآخر بعمر 8 سنوات)، أشعلا ولاعة فامتدت النار عبر "كمية من السولار الموجود بأرضية الورشة ما أدى إلى اشتعال النيران بالورشة وامتدادها لملابس المجني عليه وحدوث إصابته التي أودت بحياته".

ونقلت جثة الطفل الذي كان يعمل في الورشة متفحمة بالكامل إلى مستشفى المنصورة الدولي، وأشارت الأنباء إلى أن صديقي الطفل الضحية، بائعان متجولان في المنطقة، وأن الورشة مرخصة وتقع في مبنى مكون من 5 طوابق.

المصدر: وسائل إعلام مصرية