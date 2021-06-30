"كركون في الشارع" أصبح حقيقة!

عبرت المهندسة المصرية وبطلة مصر في سباقات الرالي، يارا شلبي، عن مدى سعادتها بتحقيق حلمها بتصميم وتصنيع منزل متنقل لها ولابنها لتتمكن من الحركة بحرية "مع منزلها" في أي مكان بمصر.

أكدت شلبي، خلال لقائها مع المذيع أحمد الجمل ضمن برنامج ناس أونلاين، أن ما دفعها لتنفيذ فكرتها "هو ارتفاع أسعار العقارات إضافة لعشقها للسفر والترحال".

حيث قالت "عندي حلم من سنين إني أعمل بيت يكون مريح، ولكن الوقت كان مش مناسب، ولما جاءت جائحة الكورونا وسباقات الرالي وإيجار شقتي تضاعف، وأنا ساكنة بالإيجار في منطقة غالية مقدرش إني أشتري فيها، لكن في نفس الوقت مش عايزة أضطر أخرج منها".

أضافت شلبي أن فكرة تحويل حافلة قديمة لمنزل متنقل لاقت تفاعلا كبيرا وردود فعل واسعة من المجتمع الذي تعيش فيه، متمنية أن تنتشر الفكرة في مصر.