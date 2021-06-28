مصر.. فيديو يثير جدلا واسعا في البلاد

أثار مقطع فيديو جدلا واسعا في مصر بعد قيام شابين بضرب سيدة ضربا مبرحا في الشارع، وأمام عدد كبير من الناس في أنحاء مختلفة من جسدها بمنطقة نبروه التابعة لمحافظة الدقهلية.

وقال محمد أحمد البيومي، ابن السيدة، أن والدته صباح يوم أمس، كانت تقف أمام منزلها، بعد أن انتهت من شراء بعض أرغفة العيش من الفرن المجاور لمنزلهم، فأتى الشابان ووجها إليها سؤالًا: "إنتي أخدتي رغيفين عيش مننا"، فردت: "لا"، فانهالا عليها ضربا: "مسكوها كل واحد بطوب ونزلوا فيها ضرب، وخلعوا لها ملابسها كلها".

علم البيومي بالواقعة من خلال الجيران، حيث تحدثوا معه تليفونيًا وأخبروه بما حدث، إلى أن وصل إليها ونقلها إلى مستشفى نبروه المركزي: "حد كلمني وجيت جري أشوف إيه اللي حصل، أخدتها بسرعة لمستشفى نبروه المركزي".

تعاني السيدة من كدمات في جسدها ولا تستطيع الحديث، وفقا لابنها: "عندها ذراعيها الاتنين فيهم كدمات ومش قادرة تتكلم وركبت دعامة لرقبتها، لو شوفتها تصعب عليك والله، ومش هسيب حقها ولازم أحاسب المتسبيين في أذى والدتي".

المصدر: "ألوان الوطن"