مصر.. رانيا يوسف تحذر متابعيها

أعلنت الفنانة رانيا يوسف عن تعرضها لاختراق الواتساب الخاص بها، وذلك من خلال خاصية الستورى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتاعى إنستغرام .

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وقالت الفنانة رانيا يوسف: "لكل أصدقائى اللى معاهم رقمى .. تم اختراق الواتساب الخاص بي، ومحدش يتعامل نهائيا مع أى محادثة أو أى طلبات عبر الرقم".

وكانت نيابة النزهة في مصر قد قررت حفظ البلاغ المقدم من رانيا يوسف ضد الإعلامي نزار الفارس، وذلك لعدم وصول التحريات لصحة الواقعة من عدمها في الحوار الشهير المذاع عبر قناة الرشيد العراقية.

المصدر: أخبار اليوم