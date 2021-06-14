مصر.. تطورات جديدة في أزمة رانيا يوسف والإعلامي نزار الفارس

قررت نيابة النزهة في مصر حفظ البلاغ المقدم من رانيا يوسف ضد الإعلامي نزار الفارس، وذلك لعدم وصول التحريات لصحة الواقعة من عدمها في الحوار الشهير المذاع عبر قناة الرشيد العراقية.

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وأقام الإعلامي نزار الفارس دعوى ضد الفنانة رانيا يوسف، والتي يطالب فيها بالتعويض بمبلغ قدره 5 ملايين جنيه بسبب سبه وقذفه على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونصت الدعوى التى أقامها المستشار هيثم عباس بصفته وكيلا عن الإعلامي العراقي نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف على المطالبة بـ5 ملايين جنيه، تعويضا له عما بدر من الفنانة من سب وقذف وتشهير في حق الإعلامي العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت الدعوى، أن "الإعلامي نزار الفارس بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها في برنامجه (مع الفارس)، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات، ولكنه فوجئ أنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصري في اتهاماتها لاقتضاء حقة القانوني منها واثقا في حماية القضاء المصري الشامخ للكافة".

المصدر: "صدى البلد"