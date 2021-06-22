شرطي بريطاني يتعرض لمحاولة ذبح لهذا السبب!

تعرض ضابط شرطة بريطاني للكم والدفع على الأرض ومحاولة لقطع عنقه، على أيدي ثلاثة مشبوهين كانوا يتمّون صفقة لبيع المخدرات.

وذكرت شبكة BBC أن الضابط اشتبه بحصول صفقة بيع مخدرات في شارع أثول، ميدلسبره في حوالي الساعة 20:30 مساء بالتوقيت المحلي يوم السبت الماضي، وعندما حاول التدخل قام رجلان بلكمه بينما حاول ثالث ذبحه.

ودعت الشرطة من يملك معلومات حول مكان وجود المشتبه به آرون غراي (30 عاما) إلى أن يتقدم بها، وقالت إنه لم يتعم التعرف على الرجلين الآخرين المتورطين بالحادث.

وأكدت الشرطة أن الضابط حاليا في منزله للتعافي من الجروح الخطيرة التي أصيب بها.

الصورة من bbc

المصدر: bbc