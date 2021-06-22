مصر.. المحكمة تصدر قرارا جديدا في قضية حنين حسام بعد فيديو مناشدة السيسي

قررت محكمة جنايات القاهرة في مصر، إعادة محاكمة فتاة "تيك توك" حنين حسام وتحديد جلسة 28 يونيو الجاري، لإعادة إجراءات المحاكمة.

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وبحسب مصدر قضائي، فإن حكم سجن حنين سقط فور القبض عليها، وأصبح لاغيا، وستعاد محاكمتها مجددا أمام ذات المحكمة، ليصدر بعدها حكم الإدانة أو البراءة، حضوريا، على أن تظل محبوسة طوال محاكمتها، ما لم تصدر المحكمة قرارا بإخلاء سبيلها.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، عاقبت حنين حسام ومودة الأدهم وآخرين، في اتهامهم بالاتجار في البشر، حيث قضت بمعاقبة حنين حسام، غيابيًا، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، ومعاقبة باقي المتهمين حضوريا بالسجن 6 سنوات وتغريم كل منهم 200 ألف جنيه.

المصدر: الوطن