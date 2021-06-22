مصادر تكشف موقع اختباء حنين حسام قبل القبض عليها

كشف مصدر أمني مصري، أن فتاة "تيك توك" حنين حسام، تم القبض عليها بعد اختبائها عند أقاربها بمحافظة القليوبية، إذ جرت عملية القبض عليها في غضون 5 دقائق.

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وأكد المصدر أن الفتاة هربت إلى القليوبية منذ أبريل الماضي، وتحديدا فور صدور أمر محكمة جنايات القاهرة بالقبض عليها وحبسها على ذمة قضية الاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن نجحت في تحديد مكانها بعد الفيديو التي نشرته، وكذا بعد تحريات مكثفة، واستخدام التقنيات الحديثة.

وظهرت الهاربة في مقطعي فيديو مدتهما 23 دقيقة، فجر اليوم الثلاثاء، قالت فيهما إنها تتلقى العلاج، وتبرئ ساحتها من الاتهامات المنسوبة إليها، التي صدر بموجبها حكم قضائي ضدها بالسجن المشدد.

ويعد هذا الظهور هو الأول منذ أبريل الماضي إذ أغلقت حساباتها، وكذلك أفراد أسرتها أغلقوا هواتفهم المحمولة، بعد صدور أمر من محكمة الجنايات بالقبض عليها، خلال جلسات المحاكمة في قضية الاتجار بالبشر، وهربت إلى القليوبية.

ومن المقرر أن تحدد محكمة جنايات القاهرة، جلسة تمثل خلالها المتهمة حنين حسام أمامها، لإعادة إجراءات محاكمتها في القضية، التي تواجه فيها اتهامات باستغلال القاصرات، ومن المقرر أن تمثل يوم 26 يونيو الجاري أمام المحكمة، لإعادة إجراءات المحاكمة.

المصدر: الوطن