جامعة القاهرة تصدر بيانا بعد الحكم على حنين حسام

أصدرت كلية الآثار جامعة القاهرة بيانا نفت فيه حضور حنين حسام المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك"، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2020- 2021.

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وأوضحت الجامعة أن "الفتاة لم تظهر نهائيا خلال فترة الامتحانات، بل حضرت التيرم الأول فقط، وأنها ما زالت مقيدة بالفرقة الثالثة بالكلية".

وعن الحكم الصادر تجاهها اليوم من المحكمة بشأن سجنها 10 سنوات، أوضحت الجامعة أن "الكلية و الجامعة في انتظار وصول الحكم النهائي للنظر فيه واتخاذ ما يلزم تجاه الطالبة من إجراءات قانونية"، مشيرة إلى أنه بمجرد الوصول يجرى الاطلاع على الحكم وحيثياته واتخاذ الإجراء وفقا لما تقره كل من اللجنة القانونية وقانون تنظيم الجامعات.

ولم تحضر حنين حسام جلسة الحكم عليها بالسجن 10 سنوات، ويظل الحكم الصادر بحقها قائما ما لم تسلم نفسها للجهات الأمنية المختصة، تمهيدا لإعادة محاكمتها مجددًا أو تقوم الشرطة بالقبض عليها، وتمثل مجددًا أمام المحكمة لإعادة محاكمتها.

ووجهت النيابة لحنين حسام "تهم الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، والاشتراك مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، وارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، وتلقي تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققته من مشاهدة ونشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، وتشجيع الفتيات على بث فيديوهات مشابهة، ومحاولة التخفي وتشفير هاتفيها وحساباتها".

وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأحد، بمعاقبة حنين حسام ومودة الأدهم فتاتي "التيك توك"، بالسجن للأولى عشر سنوات والأخيرة ست سنوات.

المصدر: الوطن