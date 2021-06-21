الثاني من نوعه خلال أسبوع.. إصابة 19 طالبا بحادث سير في سوريا

جرح 19 طالبا من جامعة خاصة في سوريا إثر حادث سير على طريق حماة حمص، هو الثاني في البلاد الذي يتعرض له طلاب جامعة خلال أقل من أسبوع.

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مدير مشفى حماة الوطني سليم خلوف أوضح لـ RT أن عدد الذين تم استقبالهم في مشفى حماة الوطني 19 جريحا بينهم 3 في حالة حرجة، وتم تحويل اثنين من الجرحى إلى دمشق.

وأشار إلى أنه لا خطورة على حياة الجرحى، وأن 16 من الطلاب الجرحى غادروا المشفى.

وكانت حافلة تقل طلابا للجامعة الوطنية (خاصة) تدهورت صباح اليوم على الطريق السريع بين محافظتي حمص وحماة، وذكرت وزارة الداخلية السورية أن السرعة الزائدة هي سبب الحادث.

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يذكر أن 4 طلاب جامعيين توفوا يوم 17 من الشهر الجاري وأصيب 10 آخرون إثر انقلاب حافلة كانت تقلهم على طريق جبلي في محافظة اللاذقية شمال غرب سوريا.

ولم تعرف بدقة أسباب ذلك الحادث إلا أن بعض الناجين ذكروا أن كوابح السيارة تعطلت في منحدر خطر على أوتستراد "بيت ياشوط ـ نهر البارد" عند قرية تمازة التابعة لمحافظة حماة.

المصدر: RT