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مصري يحتفي بتلقي ابنته خطابا من الرئيس الأمريكي (صور)

مجتمع

مصري يحتفي بتلقي ابنته خطابا من الرئيس الأمريكي (صور)
Reuters
مصر
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احتفى مصري مقيم في الولايات المتحدة بتلقي ابنته خطابا من البيت الأبيض والرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد تفوقها في المرحلة الإعدادية.

وتلقت الطالبة المصرية المقيمة في الولايات المتحدة هنا أحمد الفقي خطابا من الرئيس الأمريكي جو بايدن وذلك بعد اجتيازها المرحلة الإعدادية بتفوق وصعودها إلى المرحلة الثانوية بالولايات المتحدة.

ونشر والدها أحمد الفقي حسب صحيفة "اليوم السابع" صورة من الخطاب الذي تلقته ابنته على "فيسبوك"، وعلق عليه: "مراسم تخرج ابنتي هنا، خطاب من البيت الأبيض، وجوائز الرئيس بايدن". 

وجاء في مضمون الخطاب المؤرخ بتاريخ 15 مارس: "مبروك تلقى جوائز الرئيس للتفوق الأكاديمي عام 2021، أمريكا دولة، حيث نحن واحد متحدون في الأوقات الصعبة، وأنتم قادة المستقبل لأمتنا العظيمة، وننضم لأسرتكم وأصدقائكم وعائلاتكم، لتهنئتكم بهذا الإنجاز العظيم".

واختتم الخطاب: "جيل وأنا نتمنى لكم أمنيات سعيدة، والبركات، واصلوا تحدي أنفسكم، وكونوا لطفاء، وبينما نحن نحارب جائحة كوفيد 19، استمروا في ارتداء الكمامة".

مصري يحتفي بتلقي ابنته خطابا من الرئيس الأمريكي (صور)
مصري يحتفي بتلقي ابنته خطابا من الرئيس الأمريكي (صور)
مصري يحتفي بتلقي ابنته خطابا من الرئيس الأمريكي (صور)

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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