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مصرية متزوجة من رجل أعمال منذ 13 عاما ذهبت لتجديد هويتها.. فكانت المفاجأة

مجتمع

مصرية متزوجة من رجل أعمال منذ 13 عاما ذهبت لتجديد هويتها.. فكانت المفاجأة
Reuters
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اكتشفت زوجة رجل أعمال بمحافظة الدقهلية في مصر، صدمة بعد أن ذهبت لاستخراج بطاقة رقم قومي في السجل المدني، حيث اكتشفت أنها مطلقة غيابيا من زوجها منذ أكثر من 6 سنوات.

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وقال محامي السيدة البالغة من العمر 38 عاما، محمد سليمان إنها متزوجة منذ أكثر من 13 عاما من رجل أعمال، ولديها ثلاثة أطفال، وتعيش بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

وأوضح سليمان، أن الزوجة اكتشفت ذلك بعد فقدان بطاقتها الشخصية، فقررت استخراج أوراق هوية جديدة، لتكتشف المفاجأة الصادمة، وهي أنها مطلقة منذ عام 2015، مؤكدا أنها تعيش في حالة صدمه كبيرة لأنها عاشت طوال الفترة تلك معه في الحرام.

المصدر: "المصريون"

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