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مصر.. عاطل يغتصب مسنة أعتقد أنها لن تتذكر شيئا عن الجريمة

مجتمع

مصر.. عاطل يغتصب مسنة أعتقد أنها لن تتذكر شيئا عن الجريمة
Reuters
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أقدم مواطن مصري يبلغ من العمر 45 عاما على اغتصاب سيدة مسنة تبلغ من العمر 95 عاما، في محافظة الفيوم.

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وانتشر نبأ اغتصاب المسنة بشكل واسع في مصر بعدما قام بسرقتها، مستغلا إقامتها بمفردها وإصابتها بألزهايمر، نظرا لأن ضحيته لن تتذكر شيئاً، إلا أن الواقعة ظلت عالقة في ذهنها، وأبلغت الشرطة بما ارتكبه جارها، الذي فر هاربا، حينما علم بافتضاح أمره، خوفا من فتك أهالي القرية به.

ووفقا لقوات الأمن تسلل المتهم إلى منزل جارته المسنة، 95 سنة، بغرض سرقة المنزل، إلا أن الشيطان لعب بعقله وقرر اغتصاب المجني عليها، مستغلا إصابتها بالزهايمر، فقام بتهديدها بسلاح أبيض كان بحوزته، ثم سرق المنزل، واعتدى عليها جنسياً وفر هاربا.

وأكد أهالي القرية أنهم فوجئوا بسماع صوت المجني عليها تصرخ وتبكي بشدة، فهرع الجيران إليها، ووجدوها في حالة هلع ونوبة بكاء وملابسها ممزقة، وأخبرتهم بما حدث معها، وحاولوا الإمساك بالجاني، إلا أنه فر هاربا خوفا من الأهالي.

وتحرر بالواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق، والتي أمرت بسرعة ضبط الجاني، وإحالة المسنة إلى الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليها، وبيان ما بها من آثار اعتداء جنسي من عدمه.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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