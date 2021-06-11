مصر.. فرح شعبي يثير الجدل بسبب ملابس الحاضرين (صور)

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مجموعة من الصور تظهر عددا من الحضور في فرح شعبي يرتدون ملابس العزل المخصصة لأقسام العزل في المستشفيات للوقاية من فيروس كورونا.

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وأظهرت الصور ملابس العزل لزملاء طبيب في حفل زواجه، وسط جموع المعازيم، الأمر الذي أثار دهشة الحاضرين، في احتفال فريد من نوعه منذ جائحة كورونا.

وتبين، بحسب أصدقاء الطبيب، أن العريس يدعى محمد عباس، من قرية الجبلاو، بدائرة مركز قنا، وأنهم اتفقوا مع بعضهم على أن يحتفلوا بزفافه بشكل فريد، فقرروا ارتداء ملابس العزل، والذهاب بها لحضور العرس، كدعم معنوي لزميلهم، في ظل المعركة التي تخوضها الأطقم الطبية بمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال العريس الدكتور محمد عباس، طبيب في مستشفى الصدر، المخصص لفرز وعزل كورونا، إن ما حدث لفتة طيبة من الطاقم الطبي في المستشفى، كنوع من الدعم المعنوي، في ظل ما يواجهه الأطباء من صعوبات في مواجهة فيروس كورونا.

المصدر: الوطن