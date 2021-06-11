فرح تحول لكارثة بعد انقلاب سيارة الزفاف في مصر

لقي عروسان مصريان مصرعهما، مساء الخميس، إثر انقلاب سيارة الزفاف في ترعة مياه بمحافظة الشرقية في مصر.

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وقال أحد شهود العيان، صديق العريس، إنهم كانوا في زفة السيارات على الطريق للذهاب إلى مقر الفرح، ولم يتحكم سائق سيارة العريس في قيادة السيارة، وسقط العروسان وشقيقة العروس في مياه ترعة الشرقية.

وأضاف أن كثيرين نزلوا وراءهم في المياه، ولكن لم يتمكن أحد من إنقاذهم، وتم إخراج جثماني العروسة وشقيقتها، وبعدها بساعتين جرى إخراج جثة العريس.

ووفقا لصحيفة "اليوم السابع" فإن الأجهزة الأمنية في الشرقية، تلقت بلاغا يفيد بانقلاب سيارة في ترعة مياه المشروع أمام عزبة صيام، التابعة لقرية طحلة بردين في دائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية شمالي مصر.

وأضافت الصحيفة أن قوات الأمن والإسعاف توجهت إلى موقع الحادث، ليتبين مصرع العروسين وشقيقة العروس.

وحرر محضر في الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المصدر: "اليوم السابع"