مصر.. المحكمة تصدر حكمها في قضية ريناد عماد

قضت المحكمة الاقتصادية في مصر بمعاقبة فتاة "تيك توك" ريناد عماد، بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمها مبلغ 100 ألف جنيه.

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وجاء الحكم لإدانة ريناد عماد بالاعتداء على قيم المجتمع، من خلال صناعة وبث محتوى خارج عن الآداب العامة، والدعوة لنفسها بأسلوب خادش للحياء، وذلك فى الدعوى القضائية المقامة ضدها من المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع.

فيما أكد مصدر مطلع، أن الحكم صدر بحق المتهمة بشكل حضوري اعتباري، ولها الحق في درجة تقاضي أخرى وهي الاستئناف أمام المحكمة الأعلى.

وكانت النيابة العامة أخلت سبيل المتهمة على ذمة القضية، بعد التحقيقات التي جرت معها، لتتم إحالتها للمحاكمة الجنائية "مخلي سبيلها"، حتى صدر عليها الحكم.

ونسبت النيابة العامة للمتهمة ريناد اتهامات بارتكاب جرائم الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع، وإنشاء حسابات على شبكة المعلومات الدولية، فضلا عن اتهام آخر يتعلق بجريمة الاتجار بالبشر عن طريق استغلال شقيقتها الصغرى في الفيديوهات الخاصة بها لتحقيق نسب مشاهدات عالية.

المصدر: الوطن