مصر.. الأمن يكشف تفاصيل صورة شاب وفتاة غير لائقة والمتهم يكشف السبب

أدلى المتهم بنشر صورة مفبركة لوضع مخل بالآداب على أحد النماذج المرورية يوم الثلاثاء الماضي، باعترافات تفصيلية عقب ضبطه من قبل الجهات الأمنية.

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وأضاف المتهم أثناء استجوابه أمام جهات التحقيقات، بقيامه بنشر الصورة التي تم تداولها عبر صفحات السوشيال ميديا بقصد تحقيق أرباح ومتابعين، وحذف الصورة المشار إليها عقب انتشار ردود فعل سلبية حيالها.

وتم التحفظ على المتهم وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة ولا تزال التحقيقات مستمرة.

بداية الواقعة ذكرت تحريات وتحقيقات المباحث أن بداية الواقعة بنشر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وبعض المواقع الإلكترونية لصورة ضوئية لأحد النماذج المرورية متضمنة أحد الأشخاص داخل سيارة وبجواره سيدة فى وضع غير لائق بزعم أن تلك الصورة تم التقاطها بواسطة أجهزة رصد المخالفات المرورية.

وشرحت التحريات والتحقيقات أنه عقب انتشارها بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على نشر الصورة المشار إليها، بسؤاله تبين أنه طالب، مقيم بمحافظة الشرقية، اعترف بتفاصيل الواقعة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية