تداول صورة بشكل واسع في مصر والأمن يعلق

كشف مصدر أمني حقيقة الصورة التي تسببت في ضجة كبيرة مصر، لصورة شاب مع فتاة في وضع مخل تم رصدهما عبر إحدى الرادارات.

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ونفى المصدر الأمني الصورة المتداولة، للرادار وهو يظهر وجه الرجل والسيدة بجانبه، مؤكدا أنها من صنع مستخدمي الفيس بوك وليس لها أساس من الصحة، لافتا إلى أن ما جعلها تنتشر وتبدو وكأنها حقيقية هو وجود شعار وزارة الداخلية وظهورها على نموذج 125 مرور، ولكنها وضعت بواسطة برامج تعديل الصور.

وتم تداول الصورة بشكل واسع في مصر خلال الساعات الأخيرة، وهي لمخالفة مرورية التقطها أحد الرادارات في الطريق، مسجلة على أحد نماذج المرور وهو نموذج 125 مرور، وبها شعار وزارة الداخلية، والغريب في الصورة، أنها أظهرت أن الرادار التقط صورة لوجه السائق ولكن بجواره إحدى السيدات في وضع غير لائق.

المصدر: الوطن