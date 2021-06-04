مصر.. شاهدة عيان تكشف تفاصيل جديدة حول اعتداء الفنان أحمد سعد على شاب بمحطة وقود

كشفت الفتاة التي نشرت على موقع "فيسبوك" صور مشاجرة الفنان المصري أحمد سعد مع شاب في محطة للوقود في القاهرة الجديدة، تفاصيل إضافية حول الحادث.

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وقالت الفتاة في منشورها إن الشاب المعتدى عليه،تصالح مع أحمد سعد بعد الاعتذار، مشيرة إلى أنها لن تترك حقها الشخصي في الواقعة، بسبب قيام المطرب بسبها هي وأختها، بعد تدخلهما لمحاولة إنهاء الخاتف.

وقامت الفتاة بإضافة تحديث لمنشورها وقالت إن أحمد سعد اعتذر للشاب بعد ضربه وتمزيق التيشيرت له، لافتة إلى أنها لن تترك حقها مع المطرب، لأنه قام بسبها.

وكتبت: "تحديث: الشاب اللي البلطجي اعتدى عليه كلمنا وعرفنا منه انه رجعله و اعتذر له إنه "ضربه" و الموضوع خلص .. بس بالنسبالي الموضوع ما خلص و أنا بحكي موقف شوفته و تم التعرض عليا أنا و أختي فيه بالشتيمة، فالبوست هيفضل موجود لحد ما البلطجي ده ياخد عقابه".

المصدر: صدى البلد