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فنان مصري يعتدي على شاب في محطة للوقود (صور)

الثقافة والفن

فنان مصري يعتدي على شاب في محطة للوقود (صور)
Reuters
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نشرت فتاة عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" صورة من محطة وقود، ظهر فيها الفنان أحمد سعد يتشاجر مع شاب ومحاولة شخصين تهدئته.

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وكشفت الفتاة عن وقوع مشادة بين الفنان أحمد سعد وأحد الشباب بسبب تراجع الفنان بسيارته للخلف ما أدى لاصطدامها بالشاب.

وحسب قولها: "النهارده كنت في بنزينة بجوار داون تاون و شفت شاب صغير.. في العشرينيات كان معدي من ورا عربية BMW x5/6 بيضة والعربية كانت بترجع بسرعة وكانت هتخبط الولد، فالولد كرد فعل طبيعي قاله خلي بالك وأنت راجع يا حبيبي".

وتابعت الفتاة: "اتضح إن اللي كان راكب العربية الفنان أحمد سعد راح عليه وقاله "بتكلم مين كده يلا؟" فالولد رد عليه قاله "يلا؟ بكلمك أنت" وطبعا الكلام ماجاش على هوا ولا على كرامة أحمد سعد اللي ضرب الولد بالقلم قدام أمه وأخته والناس كلها في البنزينة ووقعه على الأرض قدام عربيتي بالضبط وقطع له تيشرته، وكرد فعل طبيعي مني أنا وأختي حاولنا نوقفه بالكلام فرد علينا بشتايم قذرة جدا وابتسم لنا ومشي بالعربية".

فنان مصري يعتدي على شاب في محطة للوقود (صور)

واختتمت قائلة: "الموقف ده بينلي قد إيه إحنا بندي قيمة لأشخاص ما تستاهلش وبنسيبهم يعيشوا وسطينا عادي جدا".

وكانت أحدث أعمال الفنان أحمد سعد غناؤه تتر مسلسل الاختيار 2 للفنانين كريم عبد العزيز وأحمد مكي، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي وحقق نجاحا فنيا كبيرا.

فنان مصري يعتدي على شاب في محطة للوقود (صور)

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT

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