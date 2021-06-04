محمد رمضان يرد بفيديو جديد على أزمة التحفظ على أمواله

نشر الفنان المصري محمد رمضان فيديو جديدا عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، للرد بشكل غير مباشر على أزمة التحفظ على أمواله.

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وقال محمد رمضان في منشوره: "جمعة مبارك على الناس الأصيلة الأصلية .. انتظروا ثابت الأربعاء القادم ان شاء الله ثقة في الله نجاح محمد رمضان".

وكان الفنان محمد رمضان، قد نشر أمس الخميس، مقطع فيديو، عبر حساباته الشخصية، بمواقع التواصل الاجتماعى، معلنا فيه أنه أبلغ بصدور قرار بالتحفظ على أمواله في أحد البنوك الشهيرة، حيث قال خلال مقطع الفيديو: "صحيت النهاردة من النوم على تليفون من البنك قال لي إن الدولة تحفظت على فلوسك، قولت له أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي ايه المشكلة يعني".

المصدر: RT