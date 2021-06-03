خبير مصري.. هذه العقوبة القانونية تنتظر محمد رمضان في حال ثبت عدم صحة كلامه

علق الفقيه القانوني وأستاذ القانون الدستوري في مصر شوقي السيد على ما يشاع عن تحفظ الدولة على أموال الفنان المصري محمد رمضان حسب قول الأخير.

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وقال الفقيه القانوني: "إن حديث محمد رمضان عن أن الدولة تحفظت على أمواله حال إثبات عدم صحته سوف يعامل معاملة أي شائعة أو خبر غير صحيح (كاذب)".

وأضاف السيد في تصريحات لموقع "صدى البلد"، "إذا دخل حديث محمد رمضان في نظام الإضرار بالاقتصاد القومي أو إضرار بأمن الدولة، أو الإساءة إلى البلد يصل عندها الأمر إلى جنايات أمن دولة، وعقوبتها القانونية من 3 إلى 15 عاما بالتصالح".

وأثار الفنان محمد رمضان ضجة كبيرة جعلته يتصدر المشهد الإعلامي خلال الساعات القليلة الماضية، حيث نشر فيديو عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي أعلن من خلاله التحفظ على أمواله.

من جهتها، قالت النيابة العامة، إن التحفظ على أموال رمضان، متعلق بتنفيذ حكم قضائي، وأنه لا اختصاص للنيابة العامة في هذا الشأن.

وبحسب مصدر بنكي "تم الحجز على مبلغ 6 ملايين جنيه من حساب رمضان، تنفيذا لحكم قضائي بإلزامه بالتعويض لصالح الطيار الراحل أشرف أبو اليسر".

وأضاف المصدر "القرار ليس تحفظ أو تجميد لأموال محمد رمضان من جانب الدولة كما أوحى في الفيديو الخاص به، ولكن يتعلق بتنفيذ حكم صادر من القضاء لصالح الطيار الراحل الذي اتهم الفنان بالإضرار به ماديا ومعنويا وتدمير حياته، وتسبب في فصله من وظيفته بعد نشر فيديو له يقود الطائرة التي كانت في حوزة الطيار الراحل".

المصدر: "صدى البلد"