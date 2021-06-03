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بعد التحفظ على أمواله.. الإعلامي المصري مصطفى بكري يهاجم محمد رمضان

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بعد التحفظ على أمواله.. الإعلامي المصري مصطفى بكري يهاجم محمد رمضان
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الفنان محمد رمضان
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قال الإعلامي المصري مصطفى بكري إن الفنان محمد رمضان روج رواية أن الدولة تحفظت على أمواله على غير الحقيقة، داعيا الفنان الشهير إلى التحلي بـ"قدر من الخجل والحياء".

وقال بكري خلال برنامجه "حقائق وأسرار" على شاشة "صدى البلد"، مساء الخميس، إن تصريحات رمضان في الفيديو الذي نشره تبعث برسالة بأن الدولة تحفظت على أمواله، موضحا أن رمضان عليه تنفيذ الحكم الذي صدر ضده بتغريمه ستة ملايين جنيه في قضية الطيار أشرف أبو اليسر، الذي توفي مؤخرا.

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وأضاف: "محمد رمضان لديه 18 مليون متابع، عندما أرى كمواطن أو رجل أعمال في الخارج أن الدولة المصرية تتحفظ على الأموال بهذا الشكل سأكون مرعوبا.. القضية كلها عبارة عن تنفيذ حكم صادر ضد محمد رمضان وهو يرفض التنفيذ".

ورفض بكري، ما أقدم عليه رمضان بتصوير الدولة المصرية على أنها تحفظت على أمواله، وهو أمر وصفه بـ"غير المقبول"، مخاطبا رمضان بالقول إن "الإحساس بالوطنية الحقيقية يقودك إلى قول الحقيقة".

وتابع: "الطيار أشرف أبو اليسر مات ولم يحصل على جنيه واحد من التعويض، لكن محمد رمضان مستكثر يدفع فلوس الناس وطالع يقول الدولة تحفظت.. عليك التحلي بقدر من الخجل وقدر من الحياءث.

وكان رمضان قد ظهر في مقطع فيديو، أعلن خلاله أنه استيقظ اليوم على اتصال يخطره بوقف التعامل على حسابه بأحد البنوك، فيما أوضحت مصادر "الشروق" أن القرار ليس تحفظا لكنه حجز إداري لاستيفاء مبالغ مالية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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