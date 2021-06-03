تونس.. القبض على امرأة محكومة بـ300 سنة سجنا

أفاد موقع "موزاييك" التونسي، بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت في تونس، "سمحت بالاحتفاظ بامرأة، صدرت بحقها أحكام غيابية سجنية لمدة تقارب 300 عام مع النفاذ العاجل".

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وذكر الموقع أن "النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في مدينة بنزرت، أذنت أمس الأربعاء لأعوان منطقة الأمن الوطني ببنزرت المدينة، بالاحتفاظ بامرأة عمرها 42 عاما، تم إيقافها إثر كمين، ليتبين أنه صدر في حقها أكثر من 80 منشور تفتيش، مع مضامين أحكام غيابية سجنية صادرة في حقها، قضت في مجملها بسجنها لمدة تقارب 300 عاما مع النفاذ العاجل، وذلك من أجل تورطها في إصدار صكوك بدون رصيد".

المصدر: "موزاييك"