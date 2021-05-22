تونس.. مواطن يدفن نفسه في قبر ثم يطلب النجدة من الحرس الوطني (فيديو)

شهدت مدينة قفصة التونسية حادثة غريبة تمثلت في إقدام مواطن على دفن نفسه بقبر في مقبرة سيدي أحمد زروق، ولكنه سرعان ما طلب النجدة من وحدات الحرس الوطني.

وأفادت وسائل إعلام تونسية بأن وحدات الحرس الوطني وصلت إلى عين المكان وقامت بإخراج الشاب من القبر.

وتم الاحتفاظ بالشاب بعد استشارة النيابة العمومية وفتح بحث تحقيقي في الغرض للكشف عن ملابسات هذه الحادثة الغريبة والتي لاقت حالة من الاستياء لدى رواد فضاء التواصل الاجتماعي.

وحسب المعطيات الأولية فإن الشاب يبدو في حالة سكر.

المصدر: وسائل إعلام تونسية