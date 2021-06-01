 
مباشر

طفل يسبح ساعة لإنقاذ أسرته

مجتمع

طفل يسبح ساعة لإنقاذ أسرته
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qizp

نجح طفل يبلغ من العمر سبع سنوات، من ولاية فلوريدا الأمريكية، في إنقاذ نفسه ووالده وأخته، بعد أن سبح لمدة ساعة تقريبا للوصول إلى الشاطئ وطلب المساعدة لهما بعد أن جرفهما التيار.

وبحسب شبكة CNN، كان تشيس بوست في رحلة مع والده ستيفن وأخته أبيغيل، في نهر سانت جونز، للسباحة الجمعة الماضية، قبل أن يجرفهم تيار بعيدا عن القارب الذي كانوا فيه.

وحاول الأب مساعدة طفليه، لكنه لم ينجح، فطلب من ابنه تشيس السباحة إلى الشاطئ، بينما كان يحاول الوصول إلى ابنته، التي كانت ترتدي سترة نجاة.

وقال بوست: "أخبرته أني أحبه لأنني لم أكن متأكدا مما سيحدث، حاولت التمسك بهما، بينما جرف التيار ابنتي".

وقد استغرق الأمر نحو ساعة للوصول إلى الشاطئ، حيث كان يستريح في المنتصف من خلال ترك ظهره يطوف على الماء وعندما وصل تشيس إلى الشاطئ، ركض إلى أقرب منزل طلبا للمساعدة.

وفي هذا الوقت كان والده وأخته قد جرفهما التيار إلى نحو ثلاثة كيلومترات من موقع القارب واستطاعت فرق الإنقاذ الوصول إليهما وإنقاذهما بعد ذلك.

المصدر: CNN

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا