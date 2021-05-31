كيف يكون جونسون متزوجا لأول مرة وهو مطلق مرتين؟

تزوج رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من كاري سيموندس، في كاتدرائية وستمنستر الكاثوليكية يوم السبت، في مراسم سرية، لكن جونسون المطلق مرتين يعتبر متزوجا للمرة الأولى، فكيف ذلك؟

بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، فقد تبين أن زوجته الجديدة كاري سيموندس كاثوليكية، وقد تحدثت سابقا عن إيمانها بالمسيحية الكاثوليكية على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن بوريس جونسون "قد لا يكون تزوج من قبل بحسب تقاليد الكنيسة الكاثوليكية"، ولم يكن زواجه الأول الذي دام 6 سنوات من أليغرا موستين أوين، ولا زواجه الثاني لمدة 27 عاما من المحامية مارينا ويلر، متوافقا مع التعاليم الكاثوليكية، وفي نظر الكنيسة فإن زواجه في المرتين السابقتين "قد يكونا باطلين".

وقال مات تشينيري، وهو محام كنسي إنه "إذا كنت من الروم الكاثوليك، يجب أن يشرف على حفل زفافك قس أو كاهن من الروم الكاثوليك"، مبينا أن أي شكل آخر من أشكال الزواج "غير صالح ما لم يتم الحصول على إذن مسبق من الأسقف بالزواج خارج الكنيسة الكاثوليكية".

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وكان بوريس جونسون تم تعميده كاثوليكيا، ولكنه كان يتبع الكنيسة الإنجيلية في سن المراهقة.

ونقلت الصحيفة عن المحامي قوله إنه "بسبب زواجه الباطل مرتين في السابق، فإن جونسون في نظر الكنيسة الكاثوليكية هو شخص لم يتزوج من قبل، وبالتالي بإمكانه الزواج".

يذكر أن جونسون انفصل عن مارينا ويلر في 2018، وأتم طلاقه منها، في نوفمبر الماضي. ولديه منها أربعة أولاد. وعندما تم انتخابه عام 2019 كان أول رئيس وزراء بريطاني يعيش في داونينغ ستريت مع شريكة حياة بدون زواج.

وأنجبت سيموندس، الرئيسة السابقة للاتصالات في حزب المحافظين، ابنهما، ويلفرد، بعد أسابيع فقط من خروج جونسون من غرفة العناية المركزة، حيث تعافى من إصابته الخطيرة بفيروس كورونا.

وجونسون هو ثاني رئيس وزراء بريطاني يتزوج خلال ولايته، بعد روبرت جينكينسون، الذي تولى رئاسة الوزراء في بريطانيا قبل قرنين من الزمان، وتزوج عام 1822 وهو في منصبه.

المصدر: "الإندبندنت" + RT