رئيس وزراء بريطانيا يتزوج رسميا (صورة)

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، أنه تزوج خطيبته كاري سيموندس، في مراسم لم يعلن عنها جرت بكاتدرائية وستمنستر، أمس السبت، ونشر المكتب صورة زفاف العروسين.

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وقال مكتب جونسون: "تزوج رئيس الوزراء والسيدة سيموندس بعد ظهر أمس في حفل صغير بكاتدرائية وستمنستر، وسيحتفل الزوجان بزواجهما مع العائلة والأصدقاء الصيف المقبل".

وذكرت صحيفة "صن" أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تزوج خطيبته، كاري سيموندس، في مراسم سرية في كاتدرائية وستمنستر وسط لندن أمس السبت.

وقالت الصحيفة إن مراسم حفل الزفاف بالكاتدرائية حضره 30 شخصا، وتلقى الضيوف دعوات في اللحظة الأخيرة، وأضافت أنه حتى كبار أعضاء مكتب جونسون لم يكونوا على علم بخطط الزفاف.

ويعيش جونسون (56 عاما) وسيموندس (33 عاما) سويا في "داوننغ ستريت" منذ أن أصبح رئيسا للوزراء في عام 2019.

والعام الماضي أعلنا خطبتهما وأنهما ينتظران مولودا، وولد ابنهما ويلفريد لوري نيكولاس جونسون، في أبريل 2020.

وتزوج جونسون مرتين قبل ذلك ويرفض ذكر عدد الأبناء الذين أنجبهم، حسب "رويترز".

وكان آخر زواج لجونسون من المحامية مارينا ويلر، وأنجبا أربعة أطفال، لكنهما أعلنا الانفصال في سبتمبر 2018.

المصدر: "رويترز"+"صن"