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جمعتهم الصداقة والموت.. مصرع 3 شباب غرقا بمصيف في مصر

مجتمع

جمعتهم الصداقة والموت.. مصرع 3 شباب غرقا بمصيف في مصر
Reuters
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لقي 3 شباب أصدقاء في مصر مصرعهم بعد أن أرادوا الاستحمام بشاطئ مدينة مطوبس الجديد بمحافظة كفر الشيخ، هربا من حرارة الجو، إلا أنهم لم يجيدوا السباحة فجرفتهم الأمواج وغرقوا.

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وترك موت الشباب حزنا كبيرا في نفوس أهالي المدينة والقرى التي ينتمون إليها، وتحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى دفتر عزاء، وسط دعوات الآلاف لهم بالرحمة.

وكان  مدير أمن كفر الشيخ قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة مطوبس، بغرق ثلاثة شباب أثناء الاستحمام في مياه البحر المتوسط بشاطئ مصيف مطوبس.

وكشفت تحريات مباحث مركز شرطة مطوبس، عن استحمام الأصدقاء الشباب الـ3 في مياه البحر المتوسط بشاطئ مطوبس، مع صديق لهم يبلغ 30 عاما، ولعدم إجادتهم السباحة لقوا مصرعهم غرقا، بينما جرى إنقاذ صديقهم الرابع.

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT

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