"لا بد أن أكون مليونيرا".. من هو رجل الأعمال المصري المرشدي صاحب العرس الأسطوري

أصبح رجل الأعمال المصري محمد المرشدي، حديث المجتمع خلال اليومين الماضيين، بسبب البذخ الكبير الذي ظهر في حفل زفاف ابنته، والذي وافق يوم رحيل الفنان الكبير سمير غانم.

وتم تداول الحفل على الإنترنت، والذي أحيته مجموعة من كبار الفنانين، من بينهم تامر حسني ونانسي عجرم وراغب علامة وحمو بيكا مع ظهور الفنان عمرو دياب، وشاركت فيه بعض نجمات الوسط الفني.

عاش المرشدي في منطقة المعادي، لوالد طبيب في القوات المسلحة المصرية، يهوى الرياضة، ووالدة تمارس الرسم وتتذوق الفنون، وهو الصبي الوحيد مع أربع أخوات بنات، لكن الانفتاح الاقتصادي بعد حرب أكتوبر 73 غير من نظرته للحياة.

قال في لقاء عبر قناة "المحور"، إن "الانفتاح الاقتصادي كان له مميزات كثيرة، لكن كانت له عيوبه أيضا، من بينها تغيير النظرة المجتمعية للأفراد، لتتركز على المادة والمال، وهذه الفترة حفزتني لأكون مليونيرا".

وأضاف: "كنت حينها في الـ15 من عمري، وسافرت إلى إنجلترا لعمل بسيط، لكني عدت ولدي يقين إني سأنجح وإني أرغب في أن أصبح مليونيرا قبل أن أصبح في سن الـ30 عاما، لكي أتمكن من العيش حياة ثرية جدا من بعد الشباب".

بدأ المرشدي عمله في القطاع العقاري بعد تجربة بسيطة على منزل والده، حتى أسس شركة معمار المرشدي، عام 1983، وتمكن من جمع أول مليون جنيه وهو في سن 28 عاما.

في رمضان 2019 أعلنت الشركة رسميا محاولتها تحقيق رقم قياسي بمشروعها الجديد في مصر "سكاي لاين"، كونه أكبر مشروع إسكاني في العالم، لكن ما خطف الأنظار كان فخامة حفل زفاف أبنته.

وأعلن المرشدي في أحد البرامج الفضائية استقالته من مجلس الشعب خلال ثورة يناير 2011، ثم صرح في ظهور له في 2014، بأنه "لا يجب عزل كوادر الحزب الوطني".

وفي انتخابات 2020 عاد تحت قبة مجلس الشيوخ في 2020، بعد أن ترشح للانتخابات على مقعد فردي عن حزب "مستقبل وطن"، وأدى اليمين الدستورية في أكتوبر العام الماضي.

المصدر: "مصراوي"