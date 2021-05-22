مصر.. "حفل أسطوري" لابنة رجل الأعمال محمد المرشدي في قصره (فيديو)

احتفل رجل الأعمال المصري الشهير محمد مرشدي، عضو مجلس الشيوخ، بحفل زفاف ابنته نور، على أمير أشرف الذي أقيم مساء أمس الجمعة في قصر المرشدي بالقطامية هايتس.

وأقيم حفل الزفاف الذي وصف بـ"الأسطوري" في قصر المرشدي بالتجمع الخامس وشهد حضور عدد من المشاهير والمسؤولين والشخصيات العامة السياسية والفنية بمصر.

وكان من بين الحضور بالوسط الفني كل من، ليلى علوي وإلهام شاهين وتامر حسني وزوجته بسمة بوسيل، وأحيا الحفل راغب علامة ونانسي عجرم وتامر حسني.

وسلطت وسائل إعلام محلية الضوء على مراحل بناء "لوكيشن" الزفاف الخاص بابنه المرشدي، إذ أشارت إلى أن بناءه استمر 3 أشهر.

المصدر: "مصراوي"