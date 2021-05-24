مصرع وإصابة أكثر من 12 ألف عراقي بحوادث السير خلال 2020

أعلن عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، اليوم الاثنين، أن البلاد شهدت 4666 حادث سير خلال عام 2020، توفي فيها 1522 شخصا، بينما أصيب 10670 آخرون.

وقال في بيان صحفي، إن "قدم الطرق وعدم صيانتها وخروج العديد منها عن الخدمة وعدم وجود متطلبات الأمان فيها، وكثرة التخسفات والمطبات واستيراد سيارات من مناشئ غير رصينة وعدم إجراء الفحص الدوري وخصوصا مايتعلق بمتطلبات السلامة فيها وقيادة العجلات بدون رخص ومن أحداث، بالإضافة إلى استخدام الطرق من عجلات بحمولات تفوق قدرتها والسرعة الفائقة، قد تكون أبرز الأسباب لزيادة هذه الحواداث ".

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وطالب الغراوي الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بإطلاق حملة شاملة لصيانة الطرق وإنشاء أخرى جديدة عن طريق الاستثمار، تساهم في حل الاختناقات وتوفير كافة متطلبات السلامة.

ودعا أيضا مديرية المرور العامة إلى وضع علامات دلالة وكاميرات في كافة الطرق وإجراء الفحص الدوري على العجلات للتأكد من متطلبات الصيانة ومنع مرور الشاحنات ذات الأحمال الزائدة والتنسيق مع وزارة الصحة لإيجاد إسعافات جوالة لتقديم الخدمات الأولية في حال حصول أي حادث مع تفعيل جانب الإرشاد والتوعية بضرورة المحافظة على الطرق وفرض الغرامات المرورية على المخالفين وضبط شروط منح الإجازة.

المصدر: RT