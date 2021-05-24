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وفاة لاجئ إيراني أحرق نفسه أمام مقر الأمم المتحدة في أربيل

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وفاة لاجئ إيراني أحرق نفسه أمام مقر الأمم المتحدة في أربيل
Reuters ABDULLAH SULAIMAN
سيارة إسعاف
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أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الاثنين، بأن اللاجئ الإيراني الذي أحرق نفسه قبل أيام أمام مقر الأمم المتحدة في أربيل، توفي الليلة الماضية.

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وقال مراسل RT، إن "الشاب الإيراني بهزاد محمودي توفي في المستشفى الليلة الماضية متأثرا بالحروق التي أصابت جسده بنسبة كبيرة".

ويوم الثلاثاء الماضي أقدم شاب إيراني في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، على إحراق نفسه أمام مقر الأمم المتحدة بينما كانت وسائل الإعلام تصوره.


المصدر: RT

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