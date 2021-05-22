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الصين.. وفاة مطور سلالات الأرز الهجين

مجتمع

الصين.. وفاة مطور سلالات الأرز الهجين
Reuters CHINA STRINGER NETWORK
زراعة الأرز في الصين
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توفي اليوم السبت، العالم الصيني، يوان لونغ بينغ، المعروف بتطويره أول سلالات الأرز الهجين، التي انتشلت عددا كبيرا من الناس من براثن الجوع، بحسب وكالة "شينخوا" الصينية.

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وأشارت الوكالة إلى أن كبير علماء الأرز في الصين توفي عن عمر ناهز الـ91 عاما، في مستشفى في تشانغشا، حاضرة مقاطعة هونان، حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر، وفقا للمستشفى ومصادر أخرى.

الصين.. وفاة مطور سلالات الأرز الهجين

تجدر الإشارة إلى أن يوان لونغ بينغ، قام بزراعة أول سلالة أرز هجين عالية الغلة في العالم في عام 1973، والتي نمت لاحقا على نطاق واسع في الصين ودول أخرى لزيادة الإنتاج بشكل كبير، وفق "شينخوا".

المصدر: "شينخوا"

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