السيسي يعلق على وفاة الفنان سمير غانم

علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على وفاة الفنان الكبير سمير غانم، بفيروس كورونا في أحد مستشفيات القاهرة.

أنعى بمزيد من الحزن والأسى الفنان سمير غانم الذى رحل عن عالمنا أمس، تاركًا خلفه ميراثًا عظيمًا من الأعمال التي رسمت البسمة على وجوه المصريين والأمة العربية، فقد كان الراحل خير نموذج للفنان الذي عاش من أجل نشر البهجة وإسعاد الجميع.

رحم الله الفنان الراحل،وألهم أسرته الصبر والسلوان pic.twitter.com/QObqgfDbNv — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) May 21, 2021

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وقال الرئيس المصري عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر": "أنعي بمزيد من الحزن والأسى الفنان سمير غانم الذي رحل عن عالمنا أمس، تاركا خلفه ميراثا عظيما من الأعمال التي رسمت البسمة على وجوه المصريين والأمة العربية، فقد كان الراحل خير نموذج للفنان الذي عاش من أجل نشر البهجة وإسعاد الجميع. رحم الله الفنان الراحل، وألهم أسرته الصبر والسلوان".

ويعد الفنان سمير غانم، علامة رئيسية في تاريخ الكوميديا المصرية في المسرح والسينما والتلفزيون، ولد في منطقة عرب الأطاولة بمحافظة أسيوط في 15 يناير 1937م.

المصدر: RT