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ظهور وبكاء عدد من الفنانين خلال تشييع جثمان الفنان سمير غانم (فيديو)

مجتمع

ظهور وبكاء عدد من الفنانين خلال تشييع جثمان الفنان سمير غانم (فيديو)
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رصدت كاميرات وسائل الإعلام المصرية، ظهور عدد من الفنانين خلال تشييع جثمان الفنان الراحل سمير غانم، الذي توفي أمس الخميس بفيروس كورونا.

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وظهرت مجموعة من الفنانات أبرزهن ميرفت أمين وسهير رمزي ووفاء عامر، بالإضافة إلى حسن الرداد زوج ابنته إيمي، كما ظهرت مجموعة من فناني مسرح مصر.

وانتقلت به سيارة الموتى إلى مقابر الأسرة بمدينة نصر وسط وداع من محبيه وزملائه بالوسط الفني.

وانهار عدد كبير من أقارب الراحل فور رحيل الجثمان في مقدمتهم شقيقته التي لم تتمالك نفسها من البكاء.

ويعد الفنان سمير غانم، علامة رئيسية في تاريخ الكوميديا المصرية في المسرح والسينما والتليفزيون، ولد في منطقة عرب الأطاولة بمحافظة أسيوط في 15 يناير 1937م.

ظهور وبكاء عدد من الفنانين خلال تشييع جثمان الفنان سمير غانم (فيديو)

المصدر: الأهرام + الوطن

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