مصر.. جثمان الفنان سمير غانم يصل إلى مثواه الأخير (صور)

شيع العشرات اليوم الجمعة جثمان الفنان الراحل سمير غانم من مسجد المشير بالتجمع الخامس بعد أداء صلاة الجنازة عليه.

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وانتقلت به سيارة الموتى إلى مقابر الأسرة بمدينة نصر وسط وداع من محبيه وزملائه بالوسط الفني.

وأنهار عدد كبير من أقارب الراحل فور رحيل الجثمان في مقدمتهم شقيقته التي لم تتمالك نفسها من البكاء.

ويعد الفنان سمير غانم، علامة رئيسية في تاريخ الكوميديا المصرية في المسرح والسينما والتليفزيون، ولد في منطقة عرب الأطاولة بمحافظة أسيوط في 15 يناير 1937م.

نشرت وسائل الإعلام المصرية فيديو يرصد لحظة إخراج جثمان الفنان المصري سمير غانم من المستشفى تمهيدا لدفنه.

وقال الإعلامي المصري رامي رضوان، إن أسرة الفنان الكبير سمير غانم، سيقتصر تلقيها للعزاء عند مقابر الأسرة بمدينة نصر.

المصدر: الوطن + وسائل إعلام مصرية