 
مباشر

صور مؤثرة لابنتي سمير غانم تجتاح وسائل التواصل الاجتماعي

مجتمع

صور مؤثرة لابنتي سمير غانم تجتاح وسائل التواصل الاجتماعي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qg4d

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صورا مؤثرة لدنيا وإيمي سمير غانم، ابنتي الفنان سمير غانم الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا.

صور مؤثرة لابنتي سمير غانم تجتاح وسائل التواصل الاجتماعي
إقرأ المزيد
مصر.. جثمان الفنان سمير غانم يصل إلى مثواه الأخير (صور)
مصر.. جثمان الفنان سمير غانم يصل إلى مثواه الأخير (صور)

وتظهر في الصورة الأولى دنيا سمير غانم وشقيقتها، خلال تواجدهما في العربة التي تقل جثمان الفنان الراحل من المستشفى إلى مسجد المشير طنطاوي.

أما الصورة الثانية فتظهر دنيا سمير غانم في مسجد المشير طنطاوي خلال الصلاة على والدهاـ وهي متأثرة بشكل شديد.

صور مؤثرة لابنتي سمير غانم تجتاح وسائل التواصل الاجتماعي

وفي الصورة الثالثة تظهر إيمي سمير غانم وهي تبكي خلال دفن والدها بالمقابر.

صور مؤثرة لابنتي سمير غانم تجتاح وسائل التواصل الاجتماعي

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا