صور مؤثرة لابنتي سمير غانم تجتاح وسائل التواصل الاجتماعي

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صورا مؤثرة لدنيا وإيمي سمير غانم، ابنتي الفنان سمير غانم الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا.

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وتظهر في الصورة الأولى دنيا سمير غانم وشقيقتها، خلال تواجدهما في العربة التي تقل جثمان الفنان الراحل من المستشفى إلى مسجد المشير طنطاوي.

أما الصورة الثانية فتظهر دنيا سمير غانم في مسجد المشير طنطاوي خلال الصلاة على والدهاـ وهي متأثرة بشكل شديد.

وفي الصورة الثالثة تظهر إيمي سمير غانم وهي تبكي خلال دفن والدها بالمقابر.

المصدر: RT