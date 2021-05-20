"الوطن" : إصابة الفنان سمير غانم بفشل كلوي

قالت صحيفة "الوطن" المصرية، إن الفنان الكبير سمير غانم أصيب بفشل كلوي خلال علاجه من فيروس كورونا أثناء تواجده بالعناية المركزة.

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وأوضحت أن "حالة الفنان سمير غانم لم تتحسن، وما زالت مسحته إيجابية، وما يزيد معاناته أنه أصيب بفشل كلوي ازدادت صعوبته مع إصابته بالفيروس، وما زال في حالة حرجة موضوع تحت جهاز التنفس الصناعي".

وتجري الفنانة دلال عبد العزيز عددا من الفحوصات والمسحات الخاصة بكورونا، "ولكن لا زالت النتيجة إيجابية، وما زالت تحت جهاز التنفس الصناعي إثر مضاعفات فيروس كورونا، ولكنها تتحسن بشكل بسيط أفضل من حالة زوجها سمير غانم".

المصدر: الوطن