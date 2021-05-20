رئيس لجنة مكافحة كورونا في مصر يكشف حالة الفنان سمير غانم

كشف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في مصر حسام حسني، عن تطورات الحالة الصحية للفنان الكبير سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز.

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وقال "حسني" خلال لقائه ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، إن الفنان سمير غانم ما زالت مسحته إيجابية من فيروس كورونا: "يعاني من بعض الخلل البسيط في وظائف الجسم كلها"، مضيفا: "نسأل المصريين كلهم إنهم يدعولوا إن ربنا يرحمه ويشفيه".

وعن الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز قال حسني: "ما زالت في المستشفى وحالتها في الطريق للاستقرار: بنزورها كل شوية وبنطمن عليها ووضعها إن شاء الله يبقى مستقر".

وكان الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، أعلن إصابة حماه الفنان سمير غانم وحماته الفنانة دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا ونقلهما للمستشفى، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "أشكر كل من حاول التواصل، وأرجو التماس العذر.. للأسف أصيب بكورونا منذ أيام أغلى وأحب وأنقى الناس حبايبي سمير غانم ودلال عبد العزيز.. وهما في المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة، أرجو من حضراتكم الدعاء لهما".

المصدر: مصراوي